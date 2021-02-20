Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına tekme, tokat ve yumruklarla saldıran erkek için 8 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Şişli'de kız arkadaşı Tuğba Erçakar' a şiddet uygulayarak ölümle tehdit eden Mehmet Hanifi B. hakkında 8 yıla kadar hapis istendi. Şüpheli Mehmet Hanifi B.'nin Tuğba Erçakar'ı darp ettiği anlara ilişkin kamera görüntüleri Twitter'da tepkilere neden olmuştu.

Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp eden ve evin sahibi Ceylan A.'yı da ölümle tehdit ettiği iddia edilen şüpheli Mehmet Hanifi B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcılık, şüpheli Mehmet Hanifi B. hakkında iki kadına karşı 4 ayrı suçtan toplam 1 yıl 10 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

10 Aralık'ta gerçekleşen olayın ardından Mehmet Hanifi B., iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Tuğba Erçakar da darp edilmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter'da "Sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaşmıştı. ​Olayın ardından genç kadını darp eden M.H.B., gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Darptan gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Mehmet Hanifi B., tehditten gözaltına alınmıştı. Ancak şüpheli, ikinci kez adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.