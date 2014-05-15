Kendisi kurtuldu ama 11 yakınının cenazesini alacak

Manisa Soma’da meydana gelen maden faciasında yaşamlarını kaybeden işçilerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye devam ediyor. On senedir çalıştığı madende gece mesaisinden çıktığı için kurtulan Nesimi Yıldırım da, aynı yerde çalışan kardeşi Doğan Yıldırım, amcaoğulları İlkay Yıldırım ve Sami Yıldırım ile yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 11 akrabasının cenazesini teslim alacak olmanın acısını yaşıyor.

Turaç Top’un Aljazeera Türk’te yer alan haberine göre, emekli olabilmek ve geride kalanlara bakmak için çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Yıldırım “Buralarda bir söz vardır. Ölen ölmüş, kalan yemek ister" dedi.

Traktör borcunu ödemişti

Yaşamlarını sürdürmek için bütün ailenin erkeklerinin madende çalışmak zorunda olduğunu dile getiren Nesimi Yıldırım, "Kardeşim sekiz yıldır çalışıyordu. Üç çocuğu vardı. Yeni aldığı traktörün borcunu ödemişti. Ona seviniyordu. Hepsinin hayalleri vardı ama yarım kaldı, sülalemiz yok oldu. Kurtulduğuma mı sevineyim, ölenlere mi üzüleyim" dedi.

'Mecburuz'

Yıldırım emekli olmak için çalışmaya devam etmesi gerektiğini söylüyor. Kardeşinin, yakınlarının birer aileleri olduğunu, onlara da yardım etmeleri gerektiğini belirten Yıldırım, "Ayakta kalanlar onlara yardım edecek, bakacak. Buralarda bir söz vardır. Ölen ölmüş kalan yemek ister. Çok acı ama çalışmaya mecburuz" diyerek çaresizliğini dile getiriyor.

Ruhsattaki saate tepki

Madende ölen İlkay ve Sami Yıldırım'ın ağabeyi Sezai Yıldırım ise savcılık tarafından düzenlenen defin ruhsatındaki olay saatine tepki gösterdi. Ruhsatta olay saatinin 16.30 yazdığını ancak facianın 14.45'te yaşandığını dile getiren Sezai Yıldırım, "Kardeşlerimin mesaisi 16.00'da bitiyordu. Ama olay yaşandı ve öldüler. Sanki işten çıkıp madene geri dönmüşler veya mesai saatlerinin dışında orada bulunmuşlar gibi bu saati yazmışlar. Şirket kendini korumaya çalışıyor" dedi.