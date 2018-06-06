Kendisi gitmişti ama fatura Fenerbahçe'ye kesildi

Pereira ve yardımcılarına 1.9 milyon Euro ödenecek

Fatih UZUNER, İstanbul (DHA)

Fenerbahçe\'nin son sportif direktörü Terraneo\'nun göreve getirdiği Vitor Pereira için FIFA 1.9 milyon euroluk ceza kesti.

2016 yılında görevine son verilen ve ardından FIFA\'ya giderek Fenerbahçe aleyhinde tazminat davası açan Vitor Pereira\'nın başvurusuna karşılık sarı-lacivertli yöneticiler Portekizli teknik adamın sözleşme şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle karşı dava açmıştı.

Pereira İstanbul\'dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada tehdit edildiğini iddia ederek; \"Benimle çalışmak istemediklerini söylediler. Biz de tercihimizin devam etmek yönünde olduğunu söyledik. Herhangi bir işlem yapmadılar. Ancak o kadar büyük bir baskı kurdular ki, çekip gitmek zorunda kaldık. Teknik direktörlük yetkilerimde kısıtlama yaptılar, psikolojik baskı kurdular\" şeklinde konuşmuştu.

FIFA\'lık olan davada Pereira\'nın talebinin 5 milyon euro olduğu, alacaklarının önemli br kısmından vazgeçtiği ve FIFA\'nın sarı lacivertli kulübün Portekizli teknik heyete 1.9 milyon Euro ödemeye mahkum ettiği bildirildi.

