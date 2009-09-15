Beşiktaş derbisinde ortaya konan futbol ve oyuncuların hakeme karşı olan tutumu Rijkaard’ı hiç memnun etmedi.
Hollandalı hocanın, maçın ardından soyunma odasında futbolcularıyla
çok sert bir konuşma yaptığı ve gözdağı verdiği ortaya çıktı.
Fanatik'te yer alan habere göre, Rijkaard’ın kullandığı ifadelerden
bazıları: “Birçoğunuzun yorgun olduğunu biliyorum. Ama bu, ciddiyetten
uzak olmanızı gerektirmez. Savunmada verdiğiniz boşluklar inanılır gibi
değil. 1-0’dan sonra maçı koparmalıydık. Ama siz 9 saniyede atacağınız
golü 16 saniyede atıyorsunuz. Bu tempoyla Avrupa’da hiçbir üst düzey
maçı kazanamayız. Bugün bize şans yardım etti. Ama şansın her zaman
yanınızda olacağını düşünürseniz, kaybetmeye mahkum olursunuz.”
Diyalog dersi verecek
Rijkaard’ın dikkat çektiği bir konu da, oyuncuların hakemlerle
diyaloğuydu: “Hakemle konuşmasını bile bilmiyorsunuz. Kavga eder gibi
hakemin üzerine yürüyorsunuz. Kendinizi ne sanıyorsunuz, anlamıyorum.
Bundan sonraki ilk idmanda işiniz hakemlerle diyalog kurmayı öğrenmek
olacak. Bay Neeskens ve ben, hakemle nasıl konuşmanız gerektiğini size
öğreteceğiz.”