Beşiktaş derbisinde ortaya konan futbol ve oyuncuların hakeme karşı olan tutumu Rijkaard’ı hiç memnun etmedi.



Hollandalı hocanın, maçın ardından soyunma odasında futbolcularıyla çok sert bir konuşma yaptığı ve gözdağı verdiği ortaya çıktı. Fanatik'te yer alan habere göre, Rijkaard’ın kullandığı ifadelerden bazıları: “Birçoğunuzun yorgun olduğunu biliyorum. Ama bu, ciddiyetten uzak olmanızı gerektirmez. Savunmada verdiğiniz boşluklar inanılır gibi değil. 1-0’dan sonra maçı koparmalıydık. Ama siz 9 saniyede atacağınız golü 16 saniyede atıyorsunuz. Bu tempoyla Avrupa’da hiçbir üst düzey maçı kazanamayız. Bugün bize şans yardım etti. Ama şansın her zaman yanınızda olacağını düşünürseniz, kaybetmeye mahkum olursunuz.”

Diyalog dersi verecek



Rijkaard’ın dikkat çektiği bir konu da, oyuncuların hakemlerle diyaloğuydu: “Hakemle konuşmasını bile bilmiyorsunuz. Kavga eder gibi hakemin üzerine yürüyorsunuz. Kendinizi ne sanıyorsunuz, anlamıyorum. Bundan sonraki ilk idmanda işiniz hakemlerle diyalog kurmayı öğrenmek olacak. Bay Neeskens ve ben, hakemle nasıl konuşmanız gerektiğini size öğreteceğiz.”