Kendini zincirleyen öğrenci memura mukavemetten tutuklandı

Antalya ’da parasız eğitim için kendilerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün demir kapısına zincirleyerek eylem yapan Haklar ve Özgürlükler Cephesi grubu üyesi iki öğrenciden Gülçin Bulut, ’Görevli memura mukavemet’ suçundan tutuklandı.

Kocaeli’de parasız eğitim eylemi nedeniyle tutuklanan arkadaşlarına destek vermek isteyen üniversite öğrencileri Gülçin Bulut ve Nazım Bilgeç, önceki gün kendilerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün dış demir kapısına zincirledi. "Parasız eğitim hakkımız" sloganı atan eylemcilere polis müdahale etti. Demir kesme makasıyla zincirleri kesen polis, iki üniversiteliyi gözaltına aldı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen öğrencilerden Gülçin Bulut, ’Görevli memura mukavemet’ suçundan tutuklandı. Diğer eylemci Nazım Bilgeç ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.