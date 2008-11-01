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Dünya

'Kendini Türk hisseden Türkiye'ye gitsin'

Bulgaristan'da Türk ve Müslümanlara uygulanan ve 1989 yılında yıkılan totaliter rejimle sona eren asimilasyon kampanyasıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi

01 Kasım 2008 02:00

Bulgaristan'da Türk ve Müslümanlara uygulanan ve 1989 yılında yıkılan totaliter rejimle sona eren asimilasyon kampanyasıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

Kamuoyu araştırmalarına göre en büyük siyasi parti olan GERB'in lideri Sofya Belediye Başkanı Boyko Borisov, özel BTV televizyonunda, üyelerin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'ne (DPS-HÖH) cephe alarak sert sözler sarf etti.

Müslümanların isimlerini zorla değiştirerek, onları Türkiye'ye göçe zorlayan totaliter rejiminin bu uygulamasını "büyük seyahat" olarak niteleyen Borisov, televizyonunda yayımlanan konuşmasında, "Bulgaristan'da Bulgar, Türkiye'de Türk, Sırbistan'da Sırp vatandaşları yaşamaktadır. Bu yüzden sınırlar, ayrı devletler vardır. Kendini Türk hisseden Türkiye'ye gitsin" ifadesini kullandı.

'Her çocuk Bulgar adı taşımalı'

Borisov, Bulgaristan'da doğan her çocuğun Bulgar adı taşıması gerektiğini de öne sürdü. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov ise Borisov'un sözleri için "Kesinlikle kabul edilemez" dedi ve Borisov'u özür dilemeye çağırdı.

Başbakan Sergey Stanişev de, "Etnik tartışmaları açmak, ateşle oynamak demektir. Etnik gerginlik yaratan her türlü gerginlik de tehlikelidir" diye konuştu.

Parlamento İçişleri Komisyonu üyesi HÖH milletvekili Ahmed Üseyin de, Borisov'un konuşmalarının, GERB'in üyesi olduğu Avrupa Halk Partisinin dikkatine sunulacağını bildirdi. Üseyin, "HÖH olarak korkunç olan bu tavrın analizini yapacağız. Avrupa'daki insan haklarını savunan kuruluşlara başvuracağız" ifadesini kullandı.

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