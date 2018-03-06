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Kendini tavana zincirle astı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen epilepsi hastası Zekeriya Y

06 Mart 2018 15:04

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen epilepsi hastası Zekeriya Y. (32), evlerinin deposunda kendini zincirle tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi 1567 Sokak\'ta meydana geldi. Bekar olan epilepsi hastası Zekeriya Y., aile bireyleri uyurken evin deposuna geçerek zincirle kendini tavana astı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Zekeriya Y.\'yi asılı bulan ailesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zekeriya Y.\'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. 
Yapılan incelemenin ardından Zekeriya Y.\'nin cenazesi, Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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