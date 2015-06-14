Kendini siyah olarak tanıtan ABD’li aktivist beyaz çıktı

Afro Amerikalıların haklarını savunan NAACP adlı kuruluşun yöneticilerinden Prof. Rachel Dolezal’ın (37), kendisini yıllardır siyah gibi gösterdiği, aslında Avrupa kökenli beyaz bir Amerikalı olduğu ortaya çıktı. Annesi Ruthanne Dolezal, basına kızının çocukluk fotoğraflarını verdi. Eastern Washington Üniversitesi’nde Afrika araştırmaları alanında öğretim görevlisi olarak çalışan Rachel Dolezal, daha önce katıldığı bir etkinlikte de siyahi bir adamı babası olarak tanıtmıştı. Anne Dolezal ise, atalarının Çek, İsveçli ve Alman olduğunu, biraz da Amerikan yerlilerinden genler taşıdıklarını anlattı.

Soruşturma açıldı

Rachel Dolezal, basına yaptığı açıklamada, kendisini siyah olarak gördüğünü söyledi. Yaşadığı Spokane kenti belediyesi ise polis ombudsman komisyonunda görev alan Dolezal’ın siyah olduğu için pozisyonu aldığı gerekçesiyle soruşturma açtı. NAACP ise kişinin etnik kimliğinin kendileri için bir kriter olmadığını açıkladı.