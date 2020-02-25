Kendini sayik ilan eden Erol Tangut'a cinsel istismar ve dolandırıcılıktan 33 yıl 9 ay hapis cezası

Erol Tangut hakkında, suç tarihinde her ikisi de 16 yaşında olan E.B. ve A.A.'nın şikayeti üzerine, "Dini inanç ve duyguların istismarı sonucu dolandırıcılık", "çocuğa karşı basit cinsel istismar ve çocuğu karşı nitelikli cinsel istismar" suçundan, Tangut'un Ankara Ulus'ta bulunan ofisinde çalışan babası Halil Tangut, kızı S.R.T., Adem Şahiner, İsa Bostancı, N.Ö. ile N.K. hakkında da "dolandırıcılık suçuna iştirak" suçundan 2018 yılında dava açıldı.

Çocuklar ve aileleri şikâyetçi oldu

Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada psikologlar gözetimde ifadesi alınan mağdur A.A., sorunları nedeniyle annesi tarafından sanık Erol Tankut'un Ankara Ulus'ta bulunan bürosuna gittiklerini, ilk "seansın" ardından sanık Tankut'un, annesine, "Bu gece benim misafirim olsun, konuşacaklarımız var" dediğini ve annesinin de bunun kabul ettiğini söyledi. Evde cinsel istismara maruz bırakıldığını anlatan A.A., "Olanları kimseye anlatmamamı söyledi. 'Anlatırsan helal harama dönüşür' dedi. Yanımızda kimse yoktu. Ertesi gün beni ofisinde anneme teslim etti" dedi.

A.A.'nın annesi ve babası da sanıktan, dolandırıldıkları ve güvenlerini kötüye kullanarak kızlarına yönelik cinsel saldırı suçunu işlediği gerekçesiyle şikâyetçi oldular.

E.B. de annesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle "metafizik hocası" olarak bildikleri Erol Tankut’un ofisine gittiklerini söyledi. Tangut'un evinde gerçekleşen ikinci görüşmede ve başka bir evde gerçekleşen görüşmede cinsel istismara maruz bırakıldığını anlatan E.B., şikayetçi oldu. Annesi N.E. de sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Cezada indirim uygulanmadı

17 Şubat'ta görülen davanın karar duruşmasında, sanık Erol Tangut suçlamaları kabul etmeyerek beratını talep etti. Mahkeme, son sözünün ardından sanık Tangut'u, mağdur E.B.'ye yönelik "hile ile zincirleme şekilde basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıl, mağdur A.A.'ya yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 20 yıl, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçunda 3 yıl 9 ay olmak üzere, toplam 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı.

3 sanığa beraat

Mahkeme, "dolandırıcılık suçuna iştirak" suçundan sanıklar Adem Şahiner ve İsa Bostancı'ya 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verirken, aynı cezaya çarptırılan Halil Tangut hakkındaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti. Sanıklar N.Ö., S.R.T. ve N.K. ise beraat etti.

Beyaz ve Akit TV'de programlara konuk oluyordu

Kendisini "psikiyatri ve paranormal uzmanı, sayik" olarak tanıtan Erol Tangut, "Tövbe-i Sayik" ve "Şeytan Haritası" adlı kitapların yazarı. "Spiritualist metafizik araştırma ve danışmanlık hizmeti" verdiğini söyleyerek insanları kandıran Tangut, "cin ve şeytan musallat olanları kurtardığını" öne sürüyordu.

Yaklaşık 20 yıldır spiritualist olduğunu beyan eden Tangut, "uzmanlığı" değerli bulan Beyaz TV ve Akit TV'de programlara konuk oluyor ve halk sağlığını tehdit eden bilim dışı açıklamalarda bulunuyordu.