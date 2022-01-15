Kendini ölmüş gibi gösteren ABD'li kaçak, Covid olunca İskoçya'da hastanede yakalandı

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Kendisini ölmüş gibi gösterdiğine inanılan ABD'li Nicholas Rossi, uzun süre kaçak hayatı yaşadıktan sonra İskoçya'da hastanede yakalandı.

ABD'nin Utah eyaletinde tecavüzle suçlanan 34 yaşındaki Rossi, Interpol tarafından aranıyordu.

Rossi, aralık ayında Koronavirüs olduktan sonra Arthur Knight sahte adıyla Glasgow'daki Kraliçe Elizabeth Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İskoçya polisi, Rossi'nin burada uluslararası bir tutuklama kararıyla gözaltına alındığını bildirdi.

BBC'nin aktardığına göre ABD'li yetkililer, Rossi'nin Rhode Island eyaletinde de Nicholas Alahverdian adlı bir yerel bir politikacı olarak tanındığını belirtti.

Rossi, Aralık 2019'da hodgkin dışı lenfoma hastası olduğunu ve yaşamak için haftaları kaldığını belirtmişti. Bazı haber siteleri Şubat 2020'de Rossi'nin öldüğünü belirten haberler yaptı. İnternette Rossi'nin öldüğüne ve küllerinin okyanusa döküldüğüne dair bir anma yazısı paylaşıldı.

Rossi'nin solunum cihazına bağlandığı hastanedeki doktorlar tarafından arandığının bilinmediği belirtildi. 13 Aralık 2021'de İskoçya polisi, Rossi'yi Utak'taki meslektaşları adına tutukladı.

Yapılan açıklamada Rossi'nin ABD'ye iade duruşmasına hastaneden video bağlantı ile katıldığı ifade edildi.