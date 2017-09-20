Kendini kömürlüğün tavanına asarak canına kıydı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Gemerek ilçesinde 62 yaşındaki Baki Keskin, kendini kömürlüğünün tavanına asarak yaşamına son verdi.

Olay ilçeye bağlı Eskiyurt köyünde yaşandı. Emekli, evli ve 3 çocuk babası Baki Keskin, öğlen saatlerinde eşini ilçe merkezine alışverişe gönderdi. İddiaya göre bunalımda olan ve antidepresan ilaçları kullanan Keskin, evde kimsenin olmadığı sırada çamaşır ipiyle kendini evinin yanında bulunan kömürlüğün tavanına asarak intihar etti. Bir süre sonra eve gelen yakınları Keskin\'i tavana asılı şekilde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baki Keskin\'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde ve kömürlükte yaptığı incelemenin ardından Keskin\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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