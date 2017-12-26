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Kendini komiser olarak tanıtıp, 56 bin lira dolandırdı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaşayan bir kişiyi telefonla arayıp, kendisini komiser olarak tanıtarak 56 bin lirasını dolandıran Ş

26 Aralık 2017 23:47

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde yaşayan bir kişiyi telefonla arayıp, kendisini komiser olarak tanıtarak 56 bin lirasını dolandıran Ş.P., Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesinde parayı çekerken suçüstü yakalanıp, tutuklandı.
Geçen 22 Aralık\'ta Ayvalık\'ta isminin açıklanmasını istemeyen bir kişiyi telefonla arayan Ş.P., kendisini Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser Yıldırım olarak tanıttı. Yaptığı telefon görüşmesinde, şahsın adına ev ve araba alındığını, banka hesabındaki parasının da çekilmek istendiğini belirtti. Şüpheli, parasını kurtarması için bu kişiden verdiği hesap numarasına 56 bin lira yatırmasını sağladı. Kendisini arayacağını ve gelişmeler hakkında bilgi vereceğini söyledi. 
Dolandırıldığını anlayan mağdurun şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Polis ekipleri, Ş.P.\'yi 25 3 gün sonra saat 10.00 sıralarında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde parayı çekmek isterken yakaladı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesine getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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