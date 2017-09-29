Kendini kendini yaralayıp, 3'üncü kattan atlayan genç öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, evde arkadaşlarıyla birlikte alkol ve uyuşturucu aldığı iddia edilen 30 yaşındaki Yasin K., bıçakla boğazını kesip, 3\'üncü katın terasından atladı. Ağır yaralanan Yasin K., kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Hacıkaplanlar Mahallesi 11072 Sokak\'ta meydana geldi. Yasin K., iddiaya göre, öğle saatlerinde arkadaşları A.E. ve A.Ö. ile birlikte bir evde eğlenmeye başladı. Alkol ve uyuşturucu alan gruptan Yasin K., A.E. ve A.Ö.\'ye tuvalete gideceğini söyleyerek yanlarından ayrıldı. Bir süre sonra tuvaletten gelen sesler üzerine kapıyı açan arkadaşları, iddiaya göre, Yasin K.\'nin bıçakla boğazını kestiğini gördü. Arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verirken, kendisinden geçen Yasin K., bu kez 3\'üncü katın terasından atladı. Ağır yaralanan Yasin K., ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi\'nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan A.E. ve A.Ö., ifadelerinde, birlikte alkol ve uyuşturucu aldıkları Yasin K.\'nin kendisini bıçakla yaralayıp, aşağı atladığını söyledi.



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