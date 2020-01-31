Kendini kadın olarak tanıtan adama aşık olup, 35 bin kaptırdı

Antalya'da yaşayan İbrahim D. isimli bir şahıs, Mardin'de yaşayan Salih B. isimli şahsa kendisini Fatma Aktuğ olarak tanıtıp, kendisine aşık etti. Salih D'ye 35 bin lira para ve bir cep telefonu göndermesini sağladı. Antalya'ya giden Salih B. olayın farkına varınca soluğu polis karakolunda aldı.

Antalya'da oturan İbrahim D. internette tanıştığı Salih B.'ye kendisini Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 'Fatma Aktuğ' olarak tanıtıp, maddi durumunun iyi olmadığını söyledi.



Sosyal medyada açtığı sahte hesap üzerinden görüşmeyi sürdürdüğü Salih B.'yi kendisine aşık etti. Ardından da belli aralıklarla toplam 35 bin 750 TL ile bir cep telefonu göndermesini sağladı.

Dini nikâh kıydı!

Mardin'in Midyat ilçesinde oturan Salih B. kendisini Fatma diye tanıtan İbrahim D. ile Antalya'ya gelip, buluşmak istedi. İbrahim D. buluşmaya arkadaşı Esra K 'yi gönderdi.



'Fatma Aktuğ' olarak bildiği Esra K. ile otelde iki gün geçiren Salih B. genç kadınla dini nikah kıydı. Bu sırada Esra K'ye arkadaşı Murat U. otel ve imam bulma konularında yardım etti.



Bir süre sonra durumdan şüphelenen Salih B. kaldığı oteldeki kayıtlardan kadının Esra K. olduğunu öğrendi ve polise gidip, şikayetçi oldu. İbrahim D. Esra K. ve Murat U. dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İbrahim D. ve Esra K. ilk duruşmada adli kontrol ile serbest bırakıldı. Davanın karar duruşmasında ise tutuksuz 3 sanık, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası ile 109'ar bin 360'ar lira para cezasına çarptırıldı. (DHA)