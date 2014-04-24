Kendini kaçıran adamın elinden aralıksız konuşarak kurtuldu!

ABD’nin Atlanta bölgesinde 10 yaşındaki bir çocuk kendisini kaçıran adamın elinden ilahi söyleyerek kurtuldu. Çocuğun 3 saat boyunca hiç susmaması üzerine zanlı çocuğu arabasında attı.

Fox News Insider'ın haberine göre Atlanta'da yaşayan Willie Myrick yaşadığı evin bahçesindeki parayı almak için eğildiğinde birisi küçük Willie'yi kaldırıp arabasına attı. Willie'nin söyldiğine göre adam "Senden tek bir kelime dahi duymak istemiyorum!" dedi. Willie adamın cümlesinin bitmesiyle "Every Praise" adlı ilahiyi söylemeye başladı. Zanlı ise küfür etmeye ve susmasını söylemeye başladı fakat Willie hiç oralı olmadı. İlahiyi söylemeye üç saat boyunca devam etti, ta ki zanlı Willie'yi arabasından atana kadar.

Bu olayın üzerine Willie, söylediği ilahinin bestecisi Hezekiah Walker'la buluşma şansına erişti ve hep beraber "Every Praise"i söylediler.

Polisin şüpheli hakkında hiçbir ipucu yok. Fakat çizdikleri robot resmin, kendilerini bir takım ipuçlarına götüreceğini düşünüyorlar.