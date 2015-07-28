'İstanbul Emiri'yim' diyen Abdullah Abdulaev de tutuklandı

İstanbul'daki terör operasyonlarında gözaltına alınarak dün adliyeye çıkarılan 15 şüpheliden 3'ü IŞİD, 2'si ise PKK üyeliği iddiasıyla tutuklandı, 10 şüpheli de serbest bırakıldı. IŞİD üyeliğiyle suçlanıp tutuklanan 3 kişiden biri, kendisini "İstanbul Emiri" olarak tanıttığı belirtilen Azerbaycanlı Abdullah Abdulaev.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, operasyonlar kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve PKK üyeliği ile suçlanan 10 kişi ve IŞİD üyeliği ile suçlanan 5 kişi dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan ve PKK üyeliği ile suçlanan 10 şüpheliden 8'i, IŞİD üyeliği ile suçlanan 5 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan ve PKK üyeliği ile suçlanan 8 şüpheliden 2'si "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı. Hakimlik, PKK üyeliğiyle suçlanan 6 şüpheli ise serbest bırakıldı. IŞİD üyeliği suçlamasıyla sevk edilen 5 kişiden, aralarında "IŞİD'in İstanbul Emiri" olduğu öne sürülen Abdullah Abdullayev'in de bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Hakimlik 2 kişiyi de serbest bıraktı.

7 kişi tutuklanmıştı

Terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında hafta sonundan itibaren Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 31 kişiden IŞİD'in Türkiye'deki en önemli ismi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod isimli Halis Bayuncuk'un da bulunduğu 4 kişi IŞİD, 3 kişi ise PKK'ya üyelik suçlamasıyla tutuklanmıştı.