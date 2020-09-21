Kendini ısıran timsahı resmedecek

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"Aklında kalan görseller hakkında gerçekçi portreler yapmasıyla" tanınan Floridalı ressam Mark Johnson, kendine saldıran timsahın resmini yapacağını duyurdu.

Bir sabah Port St. Lucie'deki evinin yakınlarındaki bir kanalın kenarında köpeği ile yürüyen Johnson'ın bacağını sudan bir anda fırlayan bir timsah kapmıştı.

Johnson, ancak parmaklarını gözüne sokunca timsahın bacağını bıraktığını ve suya geri daldığını söyledi. Timsahın ısırığı, Johnson'ın bacağında derin bir yaraya sebep oldu. Johnson'ın bacağına 60 dişi atıldı.

"O an sonsuza kadar aklıma kazındı. Şu anda görebiliyorum. Bacağımı görüyorum, timsahı görüyorum, pozisyonunu görüyorum. Yeşil gözleri: lekesiz beyaz dişleri vardı" diyen Johnson, "Avını yakaladığını biliyordu" ifadelerini kullandı.

Johnson, timsahtan kurtulduktan sonra kanayan bacağıyla eve döndü ve burada kaçma emri verdiği köpeği Rex ile tekrar buluştu. Durumu gören eşi, Jonhson'ı hastaneye götürdü.

Johnson, yeni eserinde köpeğini gezdirirken bacağından sırılan bir adamı resmedecek.