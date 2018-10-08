Kendini 'iş insan'ı olarak tanıtan dolandırıcıya 4 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de kentin ileri gelenlerine kendini \'iş insanı\' ve \'Bakan akrabası\' olarak tanıtıp, cami inşaatı yapımına destek olabileceği vaadleriyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Veysel Direk (24) 4 yıl hapis ve 24 bin lira da para cezasına çaptırıldı.

Olay, geçen 13 Mart\'ta Kayseri\'de meydana geldi. Kentte bulunan lisede öğretmenlik yapan N.Ö. (34), sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir cami inşaatı kampanyası başlattı. İddiaya göre, Veysel Direk (24) paylaşım üzerine, kendisinin bir holdingi olduğunu ve inşaata katkı sağlayabileceğini söyleyerek, N.Ö. ile arkadaş oldu. N.Ö.\'nün daveti üzerine camii inşaat alanı ve arazi yerine bakmak için Kayseri\'ye gelen Veysel Direk, Erkilet Havaalanı\'ndan VIP çıkışından çıktı. Polis memurlarına kendini \'Kayseri Valisi\'nin özel misafiri\' olarak tanıttığı iddia edilen Direk, koruma polisleri eşliğinde Erciyes Üniversitesi\'ne gitti. Burada N.Ö. ve İl Müftüsünün yanı sıra dönemin rektörü ve yardımcıları ile bir araya geldi. Ardından da üniversite içine yapılacak camii inşaatının arsasında incelemelerde bulundu.

N.Ö ile arkadaşlığını devam ettiren Direk\'in arkadaşlığı bir süre sonra duygusal ilişkiye dönüştü. N.Ö.\'ye Mehmet Şimsek\'in akrabası olduğunu ve müsteşarlıkta işe aldıracağı vaadinde de bulunan Direk, öğretmenden \'Dosya masrafı\' için 30 bin TL para istedi. 30 bin TL\'yi Veysel Direk\'e veren N.Ö. bir süre sonra dolandırıldığını anladı ve Emniyet Müdürlüğü\'ne şikayette bulundu. Öğretmenin ihbarı üzerine, gözaltına alınan Veysel Direk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davada tutuklu sanık Veysel Direk ile avukatları hazır bulundu. Mağdur kadın öğretmen N.Ö. ise duruşmaya katılmazken avukatı mahkeme salonunda yerini aldı. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Veysel Direk, beraatını istedi.

\'AİLE ŞİRKETİMİZ VAR\' DEDİM

Direk ilk duruşmadaki ifadesini tekrar ettiğini söyledi. Direk ilk duruşmadaki ifadesinde şunları söylemişti:

\"Sosyal medyada kampanyayı gördüm ve mesaj attım. N.Ö.\'ye \'Aile şirketimiz olduğunu ve yardım yapabileceğimizi belirttim.\' Bir süre görüştük ve aramızda duygusal ilişki oldu. Havaalanında polis memurlarının yanına giderek, N.Ö. ile müftülüğe gideceğimizi, bize yardımcı olup olmayacaklarını sordum. Ardından polis memurları eşliğinde üniversiteye gittik. Rektör, rektör yardımcısı ve N.Ö. ile akşam yemeği yedik. Yemekten sonra da Kayseri\'den ayrıldım. N.Ö.\'ye kendimi holding sahibi olarak tanıttım. Cami yardımına destek olabileceğimi ve Mehmet Şimşek\'in akrabam olduğunu söyledim ama, N.Ö.\'yü müsteşarlığa aldırabileceğimi kesinlikle söylemedim. 54 bin liraya yakın masrafım oldu. N.Ö.\'nün tatil masrafları, hediyeleri, ve banka EFT\'leri ile toplam 54 bin lira zararım var. İlişkimiz 35 gün sürdü Tüm masrafları ben karşıladım. Çocuğu olduğunu öğrenince aramızda tartışma çıktı. Ayrıldık.\"

N.Ö. ise ilk duruşmada mağdur olarak verdiği ifadesinde, Veysel Direk\'in kendini iş insanı olarak tanıttığını söyleyerek, \"Kayseri\'ye gelmeden önce özel jetle öğrencileri ve öğretmenleri Mardin\'e götürebileceğini ve Mehmet Şimşek\'in akrabası olduğunu söyledi. Bunun üzerine, Müftü Bey ile irtibata geçtim. Havaalanına gittik. Yanımıza 2 polis memuru ile gelerek, \'Devletin bana tahsis ettiği koruma memurları\' dedi. Üstünde takım elbise vardı. ERÜ\'ye doğru yola çıktık. Rektör yardımcısı Murat Doğan ve müftü bey ile camii yapılacak araziyi gezdiler. Müsteşarlıkta iş vaadinde de bulundu. N.Ö. \"Veysel\'e hesaptan ve elden nakit olarak 30 bin TL para erdim. Müsteşarlıkta iş ayarlayacağını söylemesi üzerine, dosya masrafı olarak para gönderdim. 30 bin TL zararım var. Şikayetçiyim\" demişti.

Önceki duruşmada tanık olarak dinlenen polis memurları ise Veysel Direk\'in kendini Valilik misafiri olarak tanıttığını ifade ederek, \"Havaalanında yanımıza gelerek, Vali Bey\'in misafiri olduğunu ve camii yaptıracağını söyledi. Ardından da üniversiteye gittik\" diye ifade vermişlerdi.

Bugün görülen davada son sözü sorulan Direk, \"Vicdanım üzerine yemin ederim. 30 bin Lirası\'nı almadım. Ben mağdur oldum. 54 bin lira zararım var. Suçsuzum\" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Veysel Direk\'i, TCK\'nın 158/2 maddesi gereğince \'nitelikli dolandırıcılık\' suçundan 4 yıl hapis ve 24 bin lira para cezasına çarpttırdı. Mahkeme daha sonra, 7 aydır tutuklu bulunan sanık Veysel Direk\'i tutukluluk süresini gözönüne alarak, temyiz yolu açık olmak üzere tahliyesine karar verdi.

