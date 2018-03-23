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Kendini iple ağaca astı

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, emekli memur Mustafa E

23 Mart 2018 15:04

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinde, emekli memur Mustafa E. (58), kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi.
Ankara\'dan 2 yıl önce gelerek ailesiyle Köyceğiz\'in Zafer Mahallesi\'ne yerleşen 4 çocuk babası Mustafa E., dün akşam saatlerinde hava almak için dışarı çıktı, ancak uzun süre dönmedi. Saat 22.00 sıralarında aramaya çıkan eşi, Mustafa E.\'yi evlerinin arkasındaki portakal bahçesinde, ağaca iple asılı buldu.
Eşinin feryatlarına koşan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Mustafa E.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa E.\'nin cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Mustafa E.\'nin otopsinin ardından yakınları tarafından alınacak cenazesinin, memleketi Ankara\'da toprağa verileceği ifade edildi.

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