Kendini ihbar eden vergi kaçakçıları



Alman basın ajansının (dpa) haberine göre, bu yılın ocak – mart ayları arasında kendini ihbar eden vergi mükellefinin sayısı 13 bin 300'ü aştı. Böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kat artış kaydedildi.

Artışta etkili olan nedenlerin başında Bayern Münih'in eski başkanı Uli Hoeneß'in vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılandığı davada 3,5 yıl hapse mahkum olması geliyor. Vergi kaçakçılığını zorlaştıran uluslararası anlaşmalar ve Alman vergi yasasında yapılması beklenen düzenlemeler, diğer nedenler arasında sıralanıyor.

Maliye, "vergi CD"si adı verilen ve binlerce Alman vergi kaçakçısının takibini sağlayan veriler sunan kimliği belirsiz kişilere, yüklü miktarda paralar ödeyerek satın alıyor. Söz konusu gelişmenin de vergi kaçakçılarının kendilerini ihbar ederek cezai indirimden yararlanma umudunu artıran bir başka etken olduğuna işaret ediliyor.

Maliyenin kasasına on milyonlarca euro aktı

Büyük kısmı İsviçre ve Liechtenstein merkezli bankalarda parasını tutan binlerce vergi kaçakçısı kendilerini ihbar etmek üzere vergi dairelerinin yolunu tutunca Alman maliyesi bu işten milyonlarca euro ek gelir elde etti. Bayvera eyaletinin vergi dairelerine yılın ilk çeyreğinde yapılan ihbar sayısı 2 bin 30 oldu.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 kat artış kaydedilirken maliye, 80 milyon euro ek gelir elde etti. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ihbar sayısı 2 bin 656, Hessen'de bin 327 oldu. Her iki eyaletin ek gelir toplamı 188 milyon oldu. Baden-Württemberg eyaletinde 2014'ün ilk 3 ayında 3 bin 78 vergi kaçakçısı kendisini ihbar etti. Vergi dairelerinin kasalarına burada akan para miktarı da 47,8 milyon euroya ulaştı.

Yeni düzenleme kaçakçının işini zorlaştıracak

Bavyera Eyaleti Maliye Bakanı Markus Söder, ihbar sayısının ilerleyen aylarda daha da artmasını beklediğini söyledi. Söder, ihbarla sağlanan cezai indirim oranında önümüzdeki yıldan itibaren devreye girecek önemli değişikliklerin, ihbar sayısındaki artışta etkili olduğunu söyledi. Eyalet maliye bakanlarının üzerinde vardığı anlaşmaya göre, ağır vergi kaçakçılığı tanımına giren miktarlara verilecek para cezası önemli miktarda artırılırken, geriye dönük incelenecek süre de 5'ten 10 yıla çıkarılıyor.

Rheinland-Pfalz Eyaleti Maliye Bakanı Carsten Kühl, birçok İsviçre bankasının Alman müşterisine "vergi borçlarını bu yıl sonuna kadar hallet" uyarısı gönderdiğini söyledi. Kühl, "İsviçre bankalarının aklama stratejisi, Alman vergi dairelerine yapılan ihbar sayısında artış olarak yansıyor" görüşünü dile getirdi.

"Mali suçluların işi giderek daha da zorlaşıyor" diyen Schleswig Holstein Eyaleti Maliye Bakanı Monika Heinold da "Vergi kaçıranlar er ya da geç yakalanacaklarını artık anlamalı" dedi.