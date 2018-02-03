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Kendini elektrik direğine astı

Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Osman A

03 Şubat 2018 16:11

Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Osman A. (35), kendini elektrik direğine asarak, yaşamına son verdi. 
Olay, bugün sabah saatlerinde Derince ilçesi Kaşkaldere mevkiinde meydana geldi. Mesire alanında bulunan vatandaşlar, elektrik direğine asılı kişiyi görüp, polise haber verdi. Olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, asılı bulunan kişinin öldüğü belirlendi.
Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi\'nde oturan 1 çocuk babası Osman A. olduğu saptandı. Eşinden ayrılan, bir süre önce de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı işyerinden ayrılan Osman A.\'nın psikolojik tedavi gördüğü ifade edildi.
Yapılan incelemenin ardından Osman A.\'nın cesedi, morga kaldırıldı.

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