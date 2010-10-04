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Dünya

Kendini çizgi filmdeki 'Tren' sanıyır

Max'in Tren Thomas’taki karakterler gibi davranmaya başlamasıyla, çocuk gelişimi literatürüne yeni bir hastalık girdi.

04 Ekim 2010 03:00

T24 - ABD’de küçük bir çocuğun gün boyu, popüler çizgi film Tren Thomas’taki karakterler gibi davranmaya başlamasıyla, çocuk gelişimi literatürüne yeni bir hastalık girdi.

Günde 5 saat televizyon seyreden 3 yaşındaki Max, Tren Thomas’ın tüm bölümlerini defalarca izlemiş...

Üç yaşındaki Max günde 5 saat televizyon izliyordu. Tren Thomas’ın tüm bölümlerini defalarca izleyen Max, dünyayla iletişimini de çizgi filmdeki karakterlerin davranışlarını ve konuşmalarını taklit ederek kurmaya başladı.  


Max’ın durumunu inceleyen çocuk gelişim uzmanları, küçük çocuğun iletişim ve sosyal gelişiminin büyük ölçüde zarar gördüğünü belirtti. Küçük çocuğun gelişim problemi “Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics” adlı bilim dergisinde “Max Sendromu” ismiyle anlatıldı. Psikolog Aric Sigman çizgi film ile gerçeği ayıramayan çocukların sayısının arttığına dikkat çekerken, Amerikan Pediyatri Akademisi iki yaşından küçük çocuklara televizyon izletilmemesi gerektiğini belirtiyor.


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