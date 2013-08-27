'Kendine gel Hamit'

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Tecrübeli futbolcu, son Bursaspor deplasmanında tek golün asistini yapmasına rağmen, kaptırdığı toplar ve son derece ağır fiziği nedeniyle büyük tepki çekti. Tıpkı geçen haftaki Gaziantepspor maçında olduğu gibi yine ikinci devrede kenara alınan Hamit’in bu performansı, teknik patron Fatih Terim’i de endişelendiriyor.

Taraftarlar ise Hamit’in yerine daha diri, daha arzulu ve yetenekli bir oyuncunun orta sahada görev alması gerektiğini düşünüyor.

Deneyimli oyuncu, Bursaspor karşılaşmasının ardından gelen yoğun eleştiriler nedeniyle twitter’ın en çok konuşulan isimlerinden oldu.