'Kendimi iyi hissediyorum'

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Harry Kewell, kendisini çok iyi hissettiğini ve 40 yaşına kadar futbol oynamayı düşündüğünü söyledi.



Avustralya'nın en büyük spor dergilerinden biri olan Alpha'nın, Kewell ile transferinden hemen sonra yaptığı röportaj, Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yayınlandı.



Kewell, röportajında ''Sadece 29 yaşındasın. Daha ne kadar futbol oynamayı düşünüyorsun'' sorusunu, ''Daha önce de söylediğim gibi 40 yaşına kadar futbol oynamayı düşünüyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum ve ilerisi için henüz bir son görmüyorum'' derken, ''Bu kadar uzun süre oynayacağını göz önüne alırsak, bütün bu zamanını Türkiye'de geçirmeyeceğini farz ediyorum. Kulüp futboluyla ilgili başka ne gibi arzuların var'' sorusu üzerine de, ''Türkiye'de tabii ki o kadar uzun süre oynamayı düşünmüyorum. Oynayacak ve kazanacak bir çok nedenim olduğunu hissediyorum. Tabii ki, Galatasaray'ın lig şampiyonluğu unvanını koruması ve Avrupa'da kazanması önceliklerim. Gittiğin her yerde kazanmak istersin ve benim burada bulunma sebebim de bu'' yanıtını verdi.



Röportajda, Harry Kewell'ın Galatasaray'a transferinin doğu vaatleriyle dolu olduğuna inandığı belirtilirken, oyuncu, sarı-kırmızılı kulübü tercih etme nedenlerini de ''Galatasaray ve İstanbul. Bu karar futbolum dışında başka bir şey düşünülmeden verildi. Burası gelip, futbolumun keyfine bakabileceğim bir yer. Kulüp, sağlığımla ilgili kendilerinden istediğim her şeyi yerine getirdi. Futbol, aile ve kültür gibi bütün her şeyi ölçüp biçince, benim için oldukça kolay bir karar oldu'' diye sıraladı.



Kewell, ''Transferini garip bulan insanlara neler söylemek istersin'' sorusu üzerine, ''Galatasaray çok büyük bir camia, bu kadar basit. Euro 2008'i ilk 4'te bitiren Türk Milli Takımı rahatlıkla finale de çıkabilirdi. Milli takımın sekiz oyuncusu ise Galatasaray'dan. Ayrıca hepsi de as takım oyuncusu değil. Bu sekiz oyuncunun her biri, turnuva boyunca çeşitli maçlarda Türkiye için sahaya çıktılar. Türkiye'nin kazandığı iki maçta, 5 Galatasaraylı oyuncu ilk 11'de sahaya çıktı. Yarı finalde Almanya'ya karşı kaybettikleri maçta 4 Galatasaraylı ilk 11'de yer aldı. Bir takımın bu kadar çok oyuncusunu başarılı milli takımlara vermesi oldukça ender görülen bir şey. Peşimden koşan diğer takımlarla karşılaştırdığımda, geldiğim bu yerden oldukça memnunum'' dedi.



Avustralyalı oyuncu, ''Galatasaray'ı ikinci takımı olarak tutacak Avustralyalı hayranların, bilmeleri gereken şeyleri söyler misin'' sorusunu ise, ''Kaç Galatasaraylı oyuncunun milli takımda oynadıklarını öğrenmeleri iyi bir başlangıç. Bunun yanında Avrupa şampiyonasını kazanan İspanyol teknik direktör (Luis Aragones), Türkiye'de bir takım çalıştırıyor (Fenerbahçe) ve İspanya La Liga gol kralı da bu sene Türkiye'de forma giyecek (Dani Güiza, Fenerbahçe)'' şeklinde yanıtladı.