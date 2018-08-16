Kendilerini 'vali' diye tanıtıp, iş insanlarını dolandırdılar

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, telefonla aradığı iş insanlarına kendilerini \'vali\' olarak tanıtıp, 100 bin TL tutarında dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Darıca ilçesinde şirketi bulunan H.A.\'nın dolandırıldığını ihbar etmesi üzerine araştırma başlattı. İş insanının para yatırdığı hesap numarasından yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hesap sahibi H.A.\'nın (35) adresine ulaştı. İstanbul Arnavutköy\'de 14 Ağustos\'ta düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan H.A., Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilerek ifadesi alındı. İfadesinde suçlamayı reddeden H.A., daha sonra dolandırıcılığı E.G. (45) isimli bir kişinin yaptığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, gözaltındaki H.A. ile E.G. arasında bir buluşma ayarladı. İstanbul Arnavutköy\'de belirlenen buluşma noktasına gelen E.G. de yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

1 ve 9 Ağustos tarihlerinde Kocaeli, Batman, Hatay ve Giresun\'da 5 iş insanının ofislerini arayan bir kişinin, kentin valisinin görüşmek istediğini söyleyerek bir telefon numarası bıraktığı, vali ile görüşeceklerini düşünen iş insanlarının da verilen numarayı aradığı belirlendi. Telefondaki kişi tarafından iş insanlarına ilik nakli yapılacak çocuk için bir miktar paraya ihtiyaç olduğu söylendiği, iş insanlarının da verilen banka hesabına para yatırdığı tespit edildi.

Operasyonun ardından adliyeye çıkarılan H.A. mahkeme tarafından tutuklanırken, E.G. ise ifadesi alınmak üzere Kocaeli\'ye getirildi. İfadesinde suçlamayı reddettiğini belirten E.G., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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