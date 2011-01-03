-KENDİLERİNİ UYARAN POLİSLERİ BIÇAKLADILAR KOCAELİ (A.A) - 02.01.2011 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taşkınlık yapan bir gruba müdahale eden 2 polis bıçaklanarak yaralandı, olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Alınan Bilgiye göre, bir grubun 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta alkol alıp, ateş yakması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Yusuf Arslan (38) ile Reyyan Akbaş (46), gruptan ateşi söndürmeleri ve dağılmalarını istedi. Grubun polisin ikazına karşı çıkması üzerine yaşanan arbedede Arslan ve Akbaş bıçaklanarak yaralandı. Yaralı polis memurları Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahalede boynundan yaralanan Arslan'ın yarasına 13, koltuk altı göğüs bölgesinden yaralanan Akbaş'ın yarasına ise 15 dikiş atıldığı ve polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edilerek, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, mahallede yaklaşık 100 eve girerek, polis memurlarını bıçakladığı öne sürülen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı sanılan bıçakların ele geçirildiği bildirildi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Bu arada, yaralı polisleri hastanede ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Yusuf Çalkavur, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Arkadaşların durumu gayet iyi. Kısa bir süre müşahede altında tutulacak. Olayın failleri gözaltına alındı'' dedi.