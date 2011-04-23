Kendilerini şişletip çocuklara izlettiler!



T24- Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde, Rıfai tarikatı üyelerinin korkunç zikir görüntüleri basına sızdı. Onlarca kişinin vücutlarına uzun şişler saplanan törene katılan çocuklar "Yaşadıklarımız inanılmaz ve heyecanlıydı" dedi. Törenin ardından kişilerin karnındaki şiş çıkarılıp, açılan yaralar tükürüklü parmak bastırılarak kapatıldı.









Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde, Rıfai tarikatına mensuplarının geçen hafta yaptığı zikir töreni görüntüleri izleyenlerin kanını donduruyor. İnsanı dehşete düşüren zikir töreninde onlarca kişinin vücutlarına uzun şişler saplandı. Bazı kişilerin kendinden geçtiği töreni küçük yaştaki çok sayıda çocuk ise babaları ile birlikte izledi. İlahiler eşliğinde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren zikir töreninin ardından kalabalık dua ederek dağılırken, küçük çocuklar ise şahit oldukları töreni, "inanılmaz" ve "heyecanlıydı" sözleriyle yorumladı.

Rıfai tarikatı mensubu yaklaşık 300 kişi, geçen hafta perşembe gecesi Suruç’un Aligör Beldesi’nde düzenlenen zikir töreninde bir araya geldi. Beldede bulunan bir evde toplanan aralarında çok sayıda küçük çocuğun da bulunduğu tarikat mensupları, okunan duaların ardından def eşliğinde ilahiler seslendirmeye başladı. Bir süre sonra grubun ortasında bulunan yaşlı kişi, eline aldığı şişi gömleğini çıkararak yanına gelen bir kişinin karnına sapladı. Vücudundaki şiş ile bir süre odada dolaşan kişinin daha sonra karnındaki şiş çıkarılıp, açtığı yara ise tükürüklü parmak bastırılarak kapatıldı. Bu sırada çok sayıda kişi birbiri ardına gömleklerini ve kazaklarını çıkararak karınlarına şiş saplattırdı. Bazı kişiler ise ellerine aldıkları şişi karınlarına sapladı, başarılı olamayanlar ise yerden destek alarak şişin karınlarına girmesini sağladı. Yaşananlar sırasında geniş odayı dolduranlar tekbirler getirirken, küçük çocuklar da olup bitenleri meraklı gözlerle izledi. İzleyenlerin kanını donduran ve onlarca kişinin de cep telefonları kameralarına kaydetmeye çalıştığı zikir görüntülerinde kendisinden geçen bazı kişiler ise odada bulunanlar tarafından sakinleştirilip, kendisine getirilmeye çalışıldığı görülüyor.











Zikir töreninde ilahilerin seslendirilmesi sırasında çalınan ve yere atılan bir defin üzerine çok sayıda kişi çıkarak zıpladı. Ancak, çok sayıda kişinin üzerine çıktığı defin kırılmaması izleyenleri şaşırttı. Yaklaşık 2 saat süren zikir töreni dualar edilmesi ile sona ererken, evlerine dönmek üzere odadan dışarı çıkan küçük çocuklar korkmadıklarını ifade ederek, "Yaşadıklarımız inanılmaz ve heyecanlıydı" dedi.