Kendilerini polis olarak tanıtıp, Suriyelilerin paralarını gasp ettiler

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de kendilerini polis olarak tanıtıp dövdükleri 3 Suriyelinin parasını gasp eden 4 kişi, gözaltına alındı.

Olay, merkez Yenişehir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıttıkları Suriyelileri dövüp, bin 300 lira,100 dolar ve bir cep telefonu gasp edenler hakkında çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilere ulaşan polis, olayla ilgili olarak 3\'ü Suriye uyruklu, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 54 parça tarihi eser niteliğinde obje ve altın sikkeler ile bir miktar uyuşturucu ve bir şişede kırmızı cıva olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan M.Y., A.M.A., M.K. ve F.Ç. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



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