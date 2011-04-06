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KENDİLERİNİ MİLLİ EĞİTİMİN KAPISINA ZİNCİRLEDİLER ANTALYA (A.A)

06 Nisan 2011 22:42

-KENDİLERİNİ MİLLİ EĞİTİMİN KAPISINA ZİNCİRLEDİLER ANTALYA (A.A) - 06.04.2011 - Antalya'da, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) soru kitapçığında şifreleme iddiaları protesto edildi. ''Halkevciler genç umut'' yazan pankart ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün önüne gelen 6 kişi, kendilerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki demir kapının parmaklıklarına zincirledi. Eylemlerini sona erdirmesi yönünde uyarıda bulunan polis ekipleri, eylemin sürmesi üzerine 6 kişilik gruba müdahale etti. Zincirlerini demir makası ile kesen polis ekipleri yaşanan kısa süreli arbedenin ardından yaşları 18-21 arasında değişen S.P, M.P, C.E, M.G, O.E ve O.K'yı gözaltına aldı.   

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