-KENDİLERİNİ MİLLİ EĞİTİMİN KAPISINA ZİNCİRLEDİLER ANTALYA (A.A) - 06.04.2011 - Antalya'da, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) soru kitapçığında şifreleme iddiaları protesto edildi. ''Halkevciler genç umut'' yazan pankart ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün önüne gelen 6 kişi, kendilerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki demir kapının parmaklıklarına zincirledi. Eylemlerini sona erdirmesi yönünde uyarıda bulunan polis ekipleri, eylemin sürmesi üzerine 6 kişilik gruba müdahale etti. Zincirlerini demir makası ile kesen polis ekipleri yaşanan kısa süreli arbedenin ardından yaşları 18-21 arasında değişen S.P, M.P, C.E, M.G, O.E ve O.K'yı gözaltına aldı.