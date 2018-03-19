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Kendilerini 'hakim', 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtıyorlardı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU ve Tekirdağ'da telefonla aradıkları kişiliere kendilerini 'hakim', 'savcı' ve 'polis' olarak tanıtıp, dolandırıcılık olaylarına karışan 3 kişi tutuklandı

19 Mart 2018 12:40

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU ve Tekirdağ\'da telefonla aradıkları kişiliere kendilerini \'hakim\', \'savcı\' ve \'polis\' olarak tanıtıp, dolandırıcılık olaylarına karışan 3 kişi tutuklandı.
Telefonla aradıkları kişilere kendilerini \'hakim\', \'savcı\' ve \'polis\' olarak tanıtan şebekenin 3 elemanı, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin teknik takibi sonrası İstanbul\'da yakalandı. Soruşturma kapsamında Kastamonu\'ya getirilen Günay A., Ersin E. ve Hüseyin B., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetci mahkeme tarafından tutuklandı.
Şebekenin, Kastamonu ve Tekirdağ\'da telefonla dolandırıcılık yöntemiyle 6 kişiden toplam 200 bin TL aldıkları öğrenildi.

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