-KENDİLERİNİ DE VURDULAR WASHİNGTON (A.A) - 12.04.2011 - Afganistan'ın güneybatısındaki Helmand bölgesinde 2 Amerikan askerinin, ABD'ye ait pilotsuz uçağın açtığı ateşte öldüğü bildirildi. Amerikan ordusundan bazı yetkililer, ilk kez böyle bir olayın meydana geldiğini belirtti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, denizciler Jeremy Smith (26) ve Benjamin Rast'ın (23) ölümünün araştırıldığını belirtirken, adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili ise, askerlerin düşman ateşinde öldüğünü ifade etti.