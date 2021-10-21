Kendi yaşadığı istismarı anlatmıştı; Paris Hilton, ABD'de bakım merkezlerinde kalan gençlerin hakları için harekete geçti

ABD'li televizyon yıldızı Paris Hilton, gençliğinde kendi yaşadığı istismarı anlatarak ABD’deki gençlik bakım merkezlerine ilişkin yasaların değiştirilmesi ve iyileştirilmesi için harekete geçti.

BBC’de yer alan habere göre, Paris Hilton, gençliğinde gittiği kaldığı yatılı okulda istismara uğradığını hayatı üzerine bir belgeselde anlatmıştı.

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Hilton, uzun süredir gençler için kurulan yatılı tesislerdeki koşulların iyileştirilmesi, önleyici yasalar oluşturulmasına ilişkin kampanya yürütüyordu. Hilton, Washington DC’de siyasetçiler ve insan hakları savunucuları ile bir araya gelerek, sosyal hizmet tesisinde kalan gençlerin hakları için yeni bir yasa çağrısında bulundu.

ABD’de Hilton’un kaldığı tesislerde çocukluğunda cinsel, psikolojik, fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan çok sayıda kişi bulunuyor.