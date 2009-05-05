‘Kendi teknolojisini geliştiren bağımsız olur'

Dizayn Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mirmahmutoğulları, sadece kendi teknolojisini kendisi geliştiren ülkelerin bağımsız olabileceğini belirterek, 14. yıllarında lisans ve know-how satan bir firma haline geldiklerini söyledi.



Mirmahmutoğulları, Dizayn Grup'un, sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Beyin Göçüne Karşı Beyin Gücünü Teşvik Ediyoruz" kampanyasının beşincisinin hedeflerinin tanıtımı amacıyla Ihlamur Kasrı'nda düzenlenen basın toplantısında, insanlığın temel sorunlarına çözüm sağlayan projeler ürettiklerini bildirdi.



"Tecrübeli" firmaların, genellikle bir işe başlarken daha önce o işi yapan firmaların lisansına ve know-how'una başvurduğunu dile getiren Mirmahmutoğulları, "Biz bunu yapmadık. 14. yılımızda, lisans ve know-how satan bir firma haline geldik. 'Türkiye know-how satamaz' deniliyordu. Biz bu tabloyu değiştirdik. Sadece kendi teknolojisini kendisi geliştiren ülkeler bağımsız olabilir" diye konuştu.



Mirmahmutoğulları, beş ana konuda teknoloji geliştirdiklerini kaydederek, bunların akışkanların taşınması, tıp, enerji, tarım ve yapı teknolojileri olduğunu bildirdi.



Kendilerine gelen fikirleri; düşünme, Ar-Ge, üretim, pazarlama, ürünün yükselme ve duraksama süreçlerinin hepsinde desteklediklerini anlatan Mirmahmutoğulları, şöyle devam etti:



"Sadece fikir veya buluşları değil, düşünce aşamasında olan projeleri de destekliyoruz. 'Fikrine güvenen gelsin' diyoruz. ABD'de yaşayan Türkler'den dahi projeler geliyor. Yeni fikirlere bu kapsamda destek veren çok firma yoktur. Kaynakları verimli kullanabilmek için doğru projeleri destekliyoruz. Geniş bir Ar-Ge ekibimiz var ve yıllık ciromuzun geçen yıl yüzde 4'ünü, bu yıl yüzde 5'ini Ar-Ge'ye ayırdık. Önümüzdeki yıl yüzde 6'sını ayırmayı planlıyoruz. 85 adet patentimiz var. Malzeme, ürün, proses, proje ve uygulamalar için teknoloji geliştiriyoruz."



Kampanyanın amacının, endüstriye dönüşebilecek nitelikteki projeleri ekonomiye kazandırmak amacıyla proje, buluş ve yeni fikirleri desteklemek olduğunu anlatan Mirmahmutoğulları, bir önceki kampanyalarında enerji, tıp ve akışkanların taşınması alanında olmak üzere, bugüne kadar 13 projeyi desteklediklerini bildirdi.



Mirmahmutoğulları, kampanyaya katılım şartlarını, "Proje başlığı açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmelidir, projeyle ilgili 'anahtar sözcükler' belirtilmelidir, 'Proje yürütücüsü' ve varsa 'Yardımcı araştırmacılar'ın adı, soyadı ve irtibat bilgileri belirtilmelidir, varsa projeyi 'Destekleyen kurum' ya da kurumlar belirtilmelidir, projeyle ilgili bütçe oluşturulmalıdır ve proje süresi belirtilmelidir" şeklinde sıraladı.



Kampanyaya başvuruların, 15 Haziran'a kadar Dizayn Grup'un "www.dizayngrup.com" web sitesinden yapılabileceğini ifade eden Mirmahmutoğulları, eylül ayına kadar başvuruların değerlendirileceğini ve fikir sahipleri ile görüşüleceğini anlattı.



Bu yıl 3 milyon Euro lisans satışı hedefliyoruz



Soruları da yanıtlayan Mirmahmutoğulları, bir soru üzerine, bugüne kadar değerlendirdikleri tüm projeleri, grup bünyesinde tuttuklarını ve bu projeler için, 10-12 milyon dolar civarında yatırım yaptıklarını ve yatırımların halen devam ettiğini bildirdi.



Mirmahmutoğulları, enerji alanında ve tıp alanında iki önemli projeyi desteklediklerini vurgulayarak, yenilenebilir enerji ve iki önemli hastalığın teşhisi alanında çalışmalar yaptıklarını ifade etti.



Bir gazetecinin, "Bu yıl ciro hedefiniz nedir?" sorusu üzerine Mirmahmutoğulları, ciro hedeflerinin 200 milyon dolar olduğunu söyledi. Mirmahmutoğulları, "2002 yılında toplam ciromuz içerisindeki patentli ürünlerin payı, yüzde 20 idi. Geçen yıl bu oranı yüzde 70'e çıkardık. Önümüzdeki yıl ise yüzde 75'e çıkarmayı planlıyoruz. Dışarıdan desteklediğimiz projelerin de Ar-Ge aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bazen bize gelen projeler, tamamen değişebiliyor" diye konuştu.



Mirmahmutoğulları, "TÜBİTAK'tan destek alıyor musunuz?" sorusu üzerine de devletin TÜBİTAK üzerinden şirketlere verdiği desteği geç de olsa aldıklarını, ancak kampanya ile ilgili herhangi bir destek almadıklarını söyledi.



Bir başka soruya karşılık da Mirmahmutoğulları, bugüne kadar 3 milyon avroluk lisans sattıklarını, ancak sadece bu yıl 3 milyon avroluk lisans satışı hedeflediklerini söyledi.



Mirmahmutoğlu, "Bu zamanla olacak bir iş... Önümüzdeki yıllarda daha yüksek rakamlarda lisans satacağımıza inanıyorum. İnsanlar için biz potansiyel bir umuduz. Bazı kişiler, önce, kendileri uğraşıyorlar projelerini geliştirmek için, ama yapamazlarsa eğer, bizim onları destekleyeceğimizi biliyorlar" dedi.

