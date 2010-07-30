-KENDİ REKORUNU KIRMAYI HEDEFLİYOR ÇANAKKALE (A.A) - 30.07.2010 - Dikey dalışta dünya rekorunu elinde bulunduran milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy, yeni bir dünya rekoruna hazırlanıyor. Serbest dalışta pek çok rekoru elinde bulunduran Ulusoy, dikey dalışta kendisine ait dünya rekorunu yenilemek için, 1 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin 8 mil açığında, rekor denemesi yapacak. Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rekor denemesinde 85 metreyi hedeflediğini belirterek, çalışmalarını Kale Grubu markaları, Çanakkale Seramik ve Kalebodur sponsorluğunda sürdürdüğünü söyledi. Kendisine ait dünya rekorunu yenilemek için Çanakkale'de hazırlıklarına devam ettiğini ifade eden Ulusoy, 2008 yılında Antalya'nın Tekirova beldesinde düzenlenen denemede 2 dakika 24 saniyede, 83 metre 10 santimetre derinliğe inerek dünya rekoru kırdığını anımsattı. Devrim Cenk Ulusoy, İtalyan Umberto Pellizari'ye ait olan 80 metrelik serbest dalış rekorunu geçtiğini ifade ederek, ''Bu branştaki 6 yıllık kariyerimde 20'nin üzerinde Türkiye rekoru, 6 resmi dünya rekoru ve 2 resmi Avrupa rekorum var. Bunun yanında 2 Dünya şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğu ve 1 Dünya ikinciliğim bulunuyor'' dedi. Ulusoy, rekor denemesinde Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nundan (TSSF) yetkililerin de hazır bulunacağını belirtti. Cumhuriyet'in 87. yılı şerefine 29 Ekim 2010 tarihinde Çanakkale'de ''87 metre''ye dikey dalış gerçekleştirerek, resmi bir dünya rekoru denemesi daha yapacağını kaydeden Ulusoy, ''2010 hedeflerim arasında, Türkiye Şampiyonasında bana ait Türkiye rekorunu yükseltmek, Ekim 2010'da İspanya'nın Tenerife kentine milli takım ile yurt dışında Avrupa Şampiyonası'na giderek, yine bana ait Avrupa rekorunu daha yukarıya taşımak bulunuyor'' diye konuştu.