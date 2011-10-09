-Kendi rekorunu geçmeye çalışacak İSTANBUL (A.A) - 09.10.2011 - Cem Karabay, kendisine ait olan Scuba (dalış tüpü) ile su altında kalma dünya rekorunu geliştirmek için yeni bir deneme yapacak. Daha önce 2009 yılında yaptığı denemede 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Cem Karabay, bu kez daha iyi bir derece elde etmeyi planlıyor. Rekor denemesi için Caddebostan sahilinde camdan özel bir havuzun inşası sürerken, Karabay'ın 21 Ekim Cuma günü havuza girmesinin ve 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Bayramı'nda da havuzdan yeni rekoruyla çıkmasının planlandığı bildirildi. Ayrıca, rekor denemesinin cam havuzu ziyaret edecek izleyicilerce takip edilebileceği, televizyon ve internet kanalıyla da canlı olarak aktivitenin yayınlanacağı ifade edildi.