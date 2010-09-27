Kendi reklamında oynadı, 1 milyon dolar aldı

T24 - Ali Ağaoğlu, yeni konut projesinin reklamında oynadı ve 1 milyon dolar aldı. Ağaoğlu parayı eğitime bağışlayacağını açıkladı



Basketbolculara hediye ettiği My World Europe evlerinin lansmanını yapan Ali Ağoğlu, projenin TV reklamında 1 milyon dolara kendisi oynadı. Sinan Çetin'in çektiği filmden aldığı parayı eğitime bağışlayacağını açıklayan Ağaoğlu, "Aslında ucuza gittim" dedi.



My World Europe'u çok özel bir yere koyduğunu belirten Ali Ağaoğlu bir ay içinde dairelerin yüzde 80'ini satacağını söyledi. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Ağaoğlu, 2011 yılında borsaya gireceğini de açıkladı.



Ağaoğlu'nun Ayazma'da Olimpiyat Stadı'na komşu 200 dönüm arsada inşaatına başladığı My World Europe, "10 bin lira peşin daire senin" sloganiyla satışa çıktı. 3 bin 100 konuttan oluşan projede, dairelerin 610'u lansman öncesi sahiplerini buldu. 400 milyon lira yatırım değeri olan projeden 1 milyar lirayı aşkın hasılat bekleniyor.

Yüzde 20 zamlanacak



Ağaoğlu her 500 dairede bir yüzde 3 zam yapacaklarını, böylece satış bitene kadar evlerin yüzde 20 zamlanacağını söyledi. Kurulan doğalgaz santraliyle konutların tüm elektriği proje içinde üretilecek. Ortaya çıkacak atık enerji ısınmada kullanılacak. Proje sakinleri elektriği yüzde 20 indirimli kullanacak. Daire fiyatlarının 132 bin ile 772 bin lira arasında değiştiği projede, aylık 800 TL ödemelerle konut sahibi olunabiliyor.



9 delikli golf sahasının bulunması ve ayrıca uluslararası yarışmaların yapılabileceği kaykay alanı, 130 metrelik açık havuz ve her dairenin kat bahçesinin bulunması projeyi farklı kılan diğer özellikler. Renkli geçen basın toplantısında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum'un, "Ali bey başarılı bir işadamı. Baksanıza bu boyuyla basketbol bile oynamış" sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.



