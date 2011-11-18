Kendi kendilerini yaktılar!

T24

İLK YARIDAN NOTLAR



İKİNCİ DEVRE





Trabzonspor ve Mersin İdmanyurdu arasında oynanan maçta iki takım da kendi kalelerine attıkları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda oyanan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetti. Göçek'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertan ve Orkun Aktaş yaptı.Ev sahibi ekip Mersin İdman Yurdu karşılaşmaya İbrahim Shiç, Boum, Çağdaş, Erman, Zurita, Moritz, Nobre, Beni Yahia, Erhan, Hakan ve İbrahim Kaş 11'i ile başlarken, konuk ekip Trabzonspor ise Tolga, Celustka, Remzi, Mustafa, Cech, Zokora, Colman, Serkan, Halil Altıntop, Alanzinho, Burak 11'i ile sahadaki yerini aldı.Mersin İdman Yurdu ilk 10 dakika istediği futbolu oynamakta zorlanırken, Trabzonspor ise topa hakim olmasına rağmen topu son bölgeye taşımakta zorluk çekti. Karşılaşmada ilk tehlikeli atağını 14. dakikada ev sahibi ekip Mersin İdman Yurdu gerçekleştirdi. Erhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Nobre, penaltı noktası üzerinde topu arkaya açtı. Topu kontrol eden Moritz, sol ayağıyla sert bir şut çekti. Tolga bu sert şutu iki hamlede kontrol etti.Rakip alanda ataklarını arttıran Mersin İdman Yurdu üst üstte pozisyonlar bulmaya başladı. Nobre'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Moritz, ceza alanına girdi. Giray'dan sıyrılan Moritz'in dar açıdan çektiği şutta Tolga topu kornere çeldi.44. dakikada Trabzonspor, Alanzinho ile ilk yarıdaki ilk defa gole çok yaklaştı. Ceza sahasına sokulan Colman'ın ara pasında Alanzinho sağ çaprazda topu aldı. Dar açıdan aşırtma bir vuruş denedi ancak top uzak direğin dibinden auta gitti.İlk yarı istediği pozisyonları bulmakta zorlanan Trabzonspor, devreyide golsüz kapadı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesiyle başlarken, ev sahibi Mersin İdman Yurdu 15. dakikadan sonra oyunu daha fazla kontrol etmeye başladı. Moritz ile iki önemli pozisyon yakalayan ancak golü bulamayan Mersin İdman Yurdu'na karşı Şenol Güneş oyuna müdahale etmekte gecikmedi.Şenol Güneş oyuncu değişikliği yapmasa da kenardan sürekli olarak oyuncularını uyardı. Trabzonspor Şenol Güneş'in direktifleri sonrası daha ileride pres yapmaya başlayınca devrenin son bölümünde oyunu kontrolüne alıp pozisyonlar bulmaya başladı.Mersin'de ikinci yarı ev sahibi takımın vuruşuyla başladı. İkin devrede Trabzonspor, saha içinde sürekli olarak pozisyonlar değiştirdi. Sağ bek başlayan Celustka sol beke geçerken, Serkan sağ beke, Cech de orta sahanın soluna geçti.İkinci yarının ilk 15 dakikası genelde orta saha mücadelesi ile geçilirken iki takımda gol pozisyonları bulmakta zorlandı.Karşılaşmanın 70. dakikasında Mersin İdman Yurdu Giray'ın kendi kalesine attığı golle ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde Mersin İdman Yurdu oyuncuları kafayı vurdu, Giray topu uzaklaştırmak isterken topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.Trabzonsporlu oyuncular yedikleri golden önce Nduka topu eliyle kontrol edip ortayı yaptığını iddia etti, ancak hakem devam ettirdi sonrasında gelen kornerde Mersin İdman Yurdu öne geçti.Gol sonrası baskını arttıran ev sahibi ekip, 73. dakikada Moritz ile ikinci gole çok yaklaşmasına rağmen son uç alamadı. Ben Yahia'nın Colman'dan kaptığı topu alan Nobre, takımını kontratağa çıkardı. Ara pasında Moritz, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Brezilyalı oyuncu ağır kalınca Mustafa araya girdi ve topu uzaklaştırdı.Trabzonspor, 81. dakikada Moritz'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Adrian'ın serbest vuruştan ceza alanına yaptığı ortada Moritz, topu uzaklaştırmak isterken ters bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu: 1-1.Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmazken, mücadele Giray ve Moritz'in kendi kalelerine attığı gollerle 1-1 sona erdi.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 20 yükseltirken, Mersin İdman Yurdu ise puanını 15'e çıkardı.