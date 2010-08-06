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'Kendi istek ve arzumla emekliliğimi istedim'

Kara Kuvvetleri Komutanlığı talebini reddederek, emekliliğini isteyen Org. Işık, kararı kendi arzusuyla aldığını söyledi.

06 Ağustos 2010 03:00

T24 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı talebini reddederek, emekliliğini isteyen Orgeneral Atilla Işık , yaptığı açıklamada, kararı kendi arzusuyla aldığını söyledi. Işık, "Diğer yorumlar doğru değil" dedi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantılarındaki atama krizi halen devam ediyor. Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kim olacağı halen belirsiz.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "internet andıcı" soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Orgeneral Hasan Iğsız'ın Kara Kuvvetleri Komutanı olmasına karşı çıkmıştı.

Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kim olacağının belli olmaması krizi iyice derinleştirdi.

Iğsız'ın yerine Orgeneral Atila Işık'ın Kara Kuvvetleri Komutanı olması dün gündeme gelmişti.

Ancak Orgeneral Işık, sürpriz bir çıkış yaparak görevi kabul etmedi ve emekliliğini istedi.

Orgeneral Atila Işık’ın bu kararı diğer komutanların baskısı sonucu aldığı iddia edilmişti.

'Kendi istek ve arzumla emekliliğimi istedim'

Orgeneral Atila Işık, iddialarla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Atila Işık, Ntv'ye yaptığı açıklamasında şunları ifade etti: “Yasal yükümlükük süremi tamamlamış olduğumdan, 5 Ağustos’ta kendi istek ve arzumla emekliliğimi istedim. Diğer yorumlar doğru değildir.“


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