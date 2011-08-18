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Kendi isteğiyle ifade verdi

Şike iddialarına yönelik soruşturmada tutuklanan Otyakmaz, kendi talebi üzerine ikinci kez ifade verdi.

18 Ağustos 2011 03:00



 T24 - Futbolda Şike Soruşturması kapsamında tutuklanan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, kendi talebi üzerine ikinci kez ifade verdi




İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmada geçtiğimiz ay tutuklanan Otyakmaz, Savcı Mehmet Berk’e dilekçe göndererek tekrar ifade vermek istedi.


Dilekçesinde gözaltı sürecinde başka savcıya ifade verdiğini hatırlatan Sivas Başkanı, soruşturma savcısı Berk’e ifade vermek istediğini vurguladı. Bu talep üzerine savcı Berk, Otyakmaz’ı ifadeye çağırdı.


Otyakmaz, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne dün sabah saatlerinde getirildi. Soruşturmayı yürüten Savcı Berk’e ifade veren Otyakmaz, daha sonra Metris Cezaevi’ne götürüldü.



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