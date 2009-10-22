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Dünya

Kendi isteğiyle hadım oldu

22 Ekim 2009 18:06

Kendi isteğiyle hadım olan 22 yaşındaki gencin bu yolu seçmesinin nedeni yürek parçalıyor.

Hindistan'da genç bir adam, "hijra"lara katılıp daha çok para kazanmak için kendisini hadım etti.

Independent gazetesinin haberine göre, Hindistan'da "hijralar" olarak bilinen hadım edilmişlerle arkadaşlık eden ve onlar gibi doğum, evlilik ve festival gibi olaylarda bahşiş toplayan 22 yaşındaki genç, gelirini artırmak için hadım olmayı göze aldı.

Hindistan'da hijralar, ergenlik çağında hadım ediliyor. Bu kişiler daha çok düğünlerde ve törenlerde şarkı söyleyerek ve dans ederek aldıkları bahşiş ve hediyelerle hayatlarını kazanıyor.

Ne kadın, ne de erkek olarak kabul edilen hijralar renkli giysiler giyiyor, ağır makyaj yapıyor ve mücevher kullanıyor. Düğünlere davetsiz giden hijralar, para ya da çeşitli hediyeler almadan ayrılmıyor.

Ülkedeki hijraların sayısının 500 bin olduğu tahmin ediliyor.

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