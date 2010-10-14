Kendi imkanlarıyla yarışmaya katılıp şampiyon oldular

T24- Federasyon, mali imkansızlıklar nedeniyle kaynak aktarmadı. Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takımı da kendi imkanları ile katılmaya karar verdi ve Balkan Şampiyonu oldu.





Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 6-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Moldova ve Ukrayna'dan 28 sporcu mücadele etti.



Şampiyonada Türkiye takım halinde Balkan şampiyonu olurken, ferdi müsabakalarda ise tek erkekler ve çiftlerde Turan Akalın altın madalya kazandı. Bayanlarda Büşra Ün altın madalya kazanırken, Ebru Bulgurcu ise bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlerde yarışan Osman Tarın da gümüş madalya kazandı.



İbrahim Batmaz ve Muharrem Çakmak ise tek erkeklerde gümüş madalyanın sahibi oldu.



Bulgaristan'a giden kafilede genel menajer olarak Dianne Fowler'ın yanı sıra antrenörler Ayhan Çevik ve İsmail Deniz Taş yer almıştı.



