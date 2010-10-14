T24 LogoT24 Logo
Spor

Kendi imkanlarıyla yarışmaya katılıp şampiyon oldular

Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takımı, federasyonun mali kaynak aktarmamasına rağmen kendi imkanlarıyla Bulgaristan'daki şampiyonaya katıldı.

14 Ekim 2010 03:00

T24- Federasyon, mali imkansızlıklar nedeniyle kaynak aktarmadı. Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takımı da kendi imkanları ile katılmaya karar verdi ve Balkan Şampiyonu oldu.


Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 6-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Moldova ve Ukrayna'dan 28 sporcu mücadele etti.        


Şampiyonada Türkiye takım halinde Balkan şampiyonu olurken, ferdi müsabakalarda ise tek erkekler ve çiftlerde Turan Akalın altın madalya kazandı. Bayanlarda Büşra Ün altın madalya kazanırken, Ebru Bulgurcu ise bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlerde yarışan Osman Tarın da gümüş madalya kazandı.       


İbrahim Batmaz ve Muharrem Çakmak ise tek erkeklerde gümüş madalyanın sahibi oldu.        


Bulgaristan'a giden kafilede genel menajer olarak Dianne Fowler'ın yanı sıra antrenörler Ayhan Çevik ve İsmail Deniz Taş yer almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24