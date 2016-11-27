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Kendi için aldığı mezara 3 ay önce ölen kedisini göndü

Antalya'da bir emekli öğretmen, 3 ay önce ölen kedisinin hatırasını yaşatmak için mezar yaptırım, mezar taşına kendi ismini de yazdırdı

27 Kasım 2016 00:21

Antalya'da oturan 72 yaşındaki emekli öğretmen Şükrü Erkan Özgen, Kemer'de adını açıklamak istemediği bir mezarlıkta kendisine yer aldı. Mermerden mezarlık yaptıran Özgen, yaklaşık 3 ay önce ölen kedisi 'Arap'ın hatırasını yaşatmak için adını mezar taşına yazdırdı. Kendi adıyla kedisinin adını harmanlayıp 'Erkan Arap Özgen' yazdıran Şükrü Erkan Özgen, altına da mezarı yaptırdığı 7 Eylül 2016 tarihini koydurdu.

 

'İsmi değiştirilmesin'

 

Mezara, kediyi defnetmediğini, Konyaaltı İlçesi'nde yerini açıklamayacağı bir yere gömdüğünü anlatan Şükrü Erkan Özgen, "Mezar yerini kendim için aldım. Öldükten sonra buraya defnedildiğimde mezar taşındaki ismin değişmemesini vasiyet ettim. Mezar taşına kedimin hatırasını yaşatmak için de onun adıyla kendi adımı harmanlayıp 'Erkan Arap Özgen' yazdırdım" dedi.

 

Yasaya aykırıysa yıkarız

 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri ise ölen evcil hayvanların kişinin kendi tapulu mülküne ya da uygun boş bir araziye gömülebileceğini açıklarken, "İnsan mezarlığına hayvan ya da herhangi başka bir canlı gömülemez. Yasada böyle bir madde de yok. Söz konusu mezarda yasaya aykırılık varsa kaldırtırız" dedi.

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