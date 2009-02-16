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'Kendi helikopterimizi yapıyoruz'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üç gün süren Rusya ve Tataristan gezileri sırasında uçakta açıkladı.

16 Şubat 2009 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üç gün süren Rusya ve Tataristan gezileri sırasında uçakta açıkladı.


Uçakta, Kazan Üniversitesi'nden bahsederken Gül, çok ilginç ve önemli bir haberi anlattı. 'Yola çıkmadan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir mektup gönderdiler' diyen Gül, şunları söyledi:

'İlk Türk helikopterini yapmak üzere üniversite önemli çalışmalar yapıyor. Planlama onaylamıştı. Kendi helikopterimizi yapacağız. Araştırmalar sürüyor, 30 milyon dolar harcanmış, işler başarılı gittiği için 20 milyon dolar daha harcanacak. Tataristan'la işbirliği yollarını arıyorlar. Bunu da konuştuk. Tataristan ağır sanayi, uçak ve helikopter yapımında çok ileri bir ülke.'

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