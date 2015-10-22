'Kendi halkını katleden Esad'a kırmızı halı serdiler'



Suriye lideri Esad'ın kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığını hatırlatan Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schultz, "Moskova'da kırmızı halı serilerek karşılandı. Bu, Rusya'nın Suriye'de açıkladığı siyasi geçiş hedefiyle çelişiyor" dedi.

Suriye lideri Beşar Esad, 2011'de başlayan iç savaştan bu yana ilk kez yurt dışına çıkmış, Moskova'ya yaptığı çalışma ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü.

Putin-Esad görüşmesinin ayrıntıları

Putin-Esad görüşmesinde IŞİD'e karşı ortak mücadele ve hava harekâtına ilişkin ayrıntılar ele alınmıştı. Suriye lideri Esad'ın Putin'e yardımlarından dolayı minnettarlığını dile getirdiği, ülkesindeki güncel gelişmeler hakkında bilgi sunduğu bildirilmişti.

Tarafların, "krizin çözümü için askeri operasyonları siyasi müzakerelerin izlemesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardıkları" belirtilmişti.

Esad, Putin ile görüşmesinde, "yalnızca yönetici elitin değil ülkede yaşayan herkesin Suriye'nin geleceğine yön vereceğini" bildirmişti.

Suriye lideri Beşar Esad "Rusya'nın müdahalesinin terörizmin ilerleyişini durdurduğunu" söylemişti.

Rusya'nın hava saldırılarına Batı'nın tepkisi

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin yetki vermesinin ardından Rus savaş uçakları Suriye'deki hedeflere yönelik operasyonlara geçen ay başlamıştı.

Rusya, Batı tarafından ılımlı muhalifleri vurduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. AB dışişleri bakanları Rusya'nın Suriye'de IŞİD dışındaki hedeflere yönelik hava saldırılarını sert şekilde kınamıştı.

Yayınlanan ortak bildiride, "Rusya'nın IŞİD'in ve BM tarafından belirlenmiş diğer terörist grupların ve hatta ılımlı muhaliflerin ötesine giden askeri saldırıları büyük endişe yaratıyor ve hemen durdurulmalı" denilmişti.