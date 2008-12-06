Kendi enerjini kendin üret devri

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Hilmi Güler, Yenilenebilir Enerji Yasası'nı çıkarttıklarını ve bu yasa sayesinde güneş enerjisinden elektrik üretileceğini söyledi. Vatandaşların kendi elektrik kendileri üreteceğini ifade eden Bakan Güler, “Evlerin çatı ve duvarlarındaki güneş pilleri sayesinde, vatandaşımız kendi elektriğini üretecek. 500 kilovata kadar izin almadan üretebilecekler. 500 kilovat 150'i daireyi kapsıyor. Güneş enerjisinden elektrik üretmek içinde Türkiye'nin güneş haritasını çıkarttık. Artık güneş tarlaları kurulacak” dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, bir süre önce çıkartılan Yenilenebilir Enerji Yasası ile güneş enerjisinden elektrik üreteceklerini açıkladı.



Konya’da konuşan Bakan Güler, güneş enerjisini kullanmak için Türkiye’nin güneş haritasını çıkardıklarını, Türkiye’de güneş tarlaları oluşacağını anlattı. Vatandaşın evinde kendi elektriğini üreteceğini söyleyen Güler, 500 kilovata kadar izin alınmadan elektrik üretimi yapılabileceğini de belirtti. Vatandaş güneş enerjisini elektriğe nasıl çevirecek, maliyeti ne olacak?



Vatan Gazetesi'nden Hilal Öztürk'ün haberine göre, Enerji Bakanlığı’ndaki çalışmalarda danışmanlık yapan Fore Enerji Şirketi Yetkilisi Elektrik Mühendisi Ufuk Keser soruları yanıtladı. Güneş enerjisinden elektrik üretmenin maliyetini kilovat başına 6-7 bin Euro olarak açıklayan Keser “Bir evin elektrik tüketimini 7-10 kilovat olarak kabul edersek, 15-20 bin Euro’luk maliyeti var. Elbette yaşadığınız yere göre bu maliyet değişebilir. Örneğin Antalya’da yaşıyorsanız bunun maliyeti 10 bin Euro’ya da düşebilir” dedi.



Devlet teşviği de olacak



Keser hazırlanan yasada devletin elektrik santralleri ve vatandaşlar için farklı teşvikler planlandığını söyleyerek, 10 kilovat, 10 ila 500 kilovat arası ve 500 kilovat üzeri şeklinde değerler belirleneceğini belirtti. Devletin üretilecek elektriğe göre teşvik vereceğini söyleyen Keser “500 kilovata kadar herhangi bir lisans almanıza gerek yok. Ancak 500 kilovattan sonra santral olarak kabul ediliyorsunuz” dedi.



En sağlıklı üretim yöntemi



Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr . Tanay Sıdkı Uyar, güneş enerjisinden elektrik üretimine geçilmesinin önemine vurgu yaparak, soruları şöyle yanıtladı:



Güneş enerjisinden elektrik üretimi nasıl yapılır?



Günes pilleri ile yapılır. Binaların çatıları ve yüzeyleri yarı iletken tabakalarla kaplanır. Güneşten gelen enerji elektronlara enerji verir hareketlenen elektronlar başka bir yarı iletken malzemeye aktarıldığında elektrik elde edilir.



Güneş enerjisinden elektrik üretimi dünyada yapılıyor mu?



Başta ABD, Almanya, Japonya olmak üzere endüstrileşmiş ülkeler süratle güneş pilleri kullanımına geçiyor.



Türkiye’de bunun uygulandığı yerler var mı?



Türkiye’de şebekeden uzak bölgelerde kullanılıyor. Henüz hükümet yeterli desteği vermediği için şebekeye bağlı yerlerde kullanılamıyor.



Gereken teknolojiyi üreten yerli ya da yabancı şirketler var mı?



Yerli şirketler henüz yok ama, kamu kuruluşlarının desteklediği ülkelerde üretim tesisleri süratle kuruluyor.



Türkiye güneş enerjisinden elektrik üretimi yapmak isterse bu karlı bir yatırım olur mu?



Türkiye için en güvenli ve toplumsal maliyetler (kanser ve savaşlar vs.) dikkate alındığında en ucuza mal olan bir enerji arz sistemi sağlayabilir.





Güneş enerjisi veya rüzgar enerjileriyle üretilen elektrik kullanımı ABD, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yeni enerji trendi oldu. İngiltere’de 80 bin evi kendi enerjisini üretiyor. Bu ülkedeki başka ilginç uygulama ise, üretilen fazla enerjiyi elektrik şirketlerine satabilmeleri.



