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Dünya

Kendi dillerinde daha çok program yapılsın diye kadın hediye ettiler

Güney Afrika'da ülkenin ulusal yayın kuruluşunun patronu Motsoeneng'e hediye olarak bir kadın verildiği ortaya çıktı. Cinsiyet Eşitlik Komisyonu olayla ilgili soruşturma başlattı

20 Haziran 2014 14:42

Güney Afrika’daki resmi dillerden olan Venda’yı konuşan kabileler, ülkenin ulusal yayın kuruluşu SABC'nun patronu Hlaudi Motsoeneng’e kendi dillerinde daha çok program yapılması talebinde bulundu. Motsoeneng’in Limpopo eyaletine yaptığı ziyarette Venda dilini konuşan kabile liderleri ulusal yayın kuruluşunun patronuyla görüşme fırsatı buldu. Kabile liderleri, Motsoeneng’in önüne aralarından birini seçip eş olarak alması için 10 genç kadın çıkardı. Motsoeneng 10 genç kadının arasından 23 yaşındaki Vanessa Mutswari’yi seçti. Ancak olayın duyulması üzerine Cinsiyet Eşitlik Komisyonu soruşturma başlattı. Güney Afrika Kadın Meseleleri Bakanlığı da soruşturma açılmasını memnuniyetle karşıladı.

 

İnek ve dana da hediye edildi

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, Hlaudi Motsoeneng, adaylardan 23 yaşındaki insan kaynakları yönetimi öğrencisi Vanessa Mutswari’yi seçti. Ulusal yayın patronuna, genç kadının yanında bir inek ve dana hediye edildiği de belirtildi.

Ancak olayın duyulması üzerine Cinsiyet Eşitlik Komisyonu soruşturma başlattı. Güney Afrika Kadın Meseleleri Bakanlığı da soruşturma açılmasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlığın açıklamasında, “Kadınların çiftlik hayvanları gibi hediye olarak sunulması özgürlük ve demokrasinin 20 yıllık kazanımlarına bir hakaret ve bu kazanımlardan geriye gidiştir” denildi. 

 

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