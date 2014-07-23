'Kendi ebleh çocukları için memleketin çocuklarını yakanların Allah belasını versin'

Emniyet mensuplarına yönelik başlarılan operasyon kapsamında akşam saat 22.30 sularında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık Kontrolüne getirilen 4 polisten emniyet amiri Kadri Cemil Yiğit, "Kendi çocukları için memleketin çocuklarını yakanların Allah belasını versin" dedi.

Emniyet amiri Kadri Cemil Yiğit, “Polisim ben polis. Hırsız, terörist gördüm mü bulur yakalarım. Müslüman Türk aile terbiyesi aldım. Polis akademisinden devlet geleneği aldım. Devletim çağırdı. Geldim hesap vermeye. Hesap veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım. Ebleh çocukları için hesap sormasınlar diye çocuklarına hesap sormasınlar diye, memleketin çocuklarını yakanların Allah belalarını versin.” ifadelerini kullandı.

'Vatan haini değiliz'

Bu sırada gözaltına alınan polislerden biri basın mensuplarının "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna, "Vatan haini değiliz, haram yemedik. yolsuzluk yapmadık. Bize bu zulmü reva görenler, bu zulmü yapanlar elbette hesap verecekler; ya bu dünyada ya da öbür dünyada... Zulmü yapanlara söylüyorum, korksunlar titresinler" diyerek cevap verdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geldikleri araçlarla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'Çok şükür casus ve vatan hainleri ile birlikte olmadık'

Saat 1:15 sularında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Hilmi Veli, "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Çok şükür casus ve vatan hainleri ile birlikte olmadık."