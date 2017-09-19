Kendi adını taşıyan sahaya ilk harç Şenes Erzik'ten (Görüntülü)

İZMİR, (DHA)

FIFA ve UEFA gibi dünya futbolunun en önemli kurumlarında 33 yıl boyunca üst düzey yöneticilik yapan Şenes Erzik\'in ismi, Altınordu\'nun Torbalı\'daki Metin Oktay Tesisleri\'nde yapımına başlanan hibrit sahaya verildi.

Temel atma törenine eşi Dilek Hanım ve yakın dostlarıyla katılan Erzik, 75. doğum gününe denk gelen törende hem kendi ismini taşıyan hibrit sahanın temelini attı hem de doğum gününü çocuklarla beraber kutladı. Tesisleri gezen, çocuklarla sohbet eden, Altınordu\'nun tanıtım filmini izleyip bilgiler alan Şenes Erzik\'e, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ise 35 numaralı forma hediye etti. Serpil Hamdi Tüzün, Gündüz Tekin Onay ve Doğan Emültay sahaları ile Gode Cengiz ve Mustafa Balöz özel çalışma sahalarının ardından hizmete girecek Şenes Erzik Sahası, UEFA standartlarında inşaa edilecek.

İsminin ilk kez bir futbol tesisine verildiğini belirten Şenes Erzik, \"TFF Başkanı olduğum dönemde, Serpil Hamdi Tüzün hocamız ile birlikte Türk futbolunda özkaynak modelini oluşturmuştuk. Bu program ile genç takımlar düzeyinde 3 Avrupa finali oynayıp 2 kupa kazandık, Türk futboluna yüzlerce yetenek kazandırdık. Gerçekten sıradışı bir başarı elde ettik. Şimdi de Altınordu, uyguladığı modelle beni yıllar öncesine götürdü. Aynı heyecanları yeniden yaşıyorum. İsmimim, bir özkaynak modelindeki sahaya verilmesi gerçekten büyük mutluluk kaynağı\" dedi.

\"Hayatım boyunca unutmayacağım bir gün yaşadım\" diyen Erzik, \"Futbolun gerçek anlamdaki gelişimi, özkaynak düzeninde yatıyor. Ligimize Süper adını veriyorsak, bunu hak etmek için herkesin bu modeli uygulaması gerekir\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şenes Erzik\'in teseslere gelmesi

-Futbolcularla konuşması

-Erzik\'in ilk harcı atması

-Pasta kesilmesi

-Açıklamalar

-Genel detaylar