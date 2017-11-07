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Kendi acısını unuttu, oğlunun başında gözyaşı döktü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki otomobilin sürücüsünün kontrolsüz açtığı kapıya çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü Baran Duruş (19) ile arkasındaki annesi Pervin Duruş (45) yaralandı, kardeşi Meliha

07 Kasım 2017 16:26

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki otomobilin sürücüsünün kontrolsüz açtığı kapıya çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü Baran Duruş (19) ile arkasındaki annesi Pervin Duruş (45) yaralandı, kardeşi Meliha Rabia Duruş (4) ise kazayı yara almadan atlattı. Perviş Duruş, kendi acısını unutup, ağır yaralanan oğlunun başında gözyaşı döktü.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Subaşı Mahallesi\'nde Son Sokak Caddesi\'ndeki Turgutlu Diş Hastanesi önünde meydana geldi. Diş hastanesine gitmek için 35 PLH 57 plakalı otomobilini yol kenarına park eden Ali Ecil (25), inmek için kapıyı açtı. Bu sırada Eski Manisa Kavşağı\'ndan Irlamaz Kavşağı yönüne doğru giden Baran Duruş\'un kullandığı elektrikli bisiklet, Ecil\'in açtığı kapıya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, kask takmadıkları belirlenen elektrikli bisikletin sürücüsü Baran Duruş, arkasındaki annesi Pervin Duruş ve kardeşi Meliha Rabia Duruş yola fırladı. Baran Duruş ve annesi yaralanırken, kardeşi kazayı yara almadan atlattı. Pervin Duruş, kendi acısını unutup, kilit parke taşla kaplı yola başını çarparak ağır yaralanan oğlunun başında gözyaşı döküp, \"Oğlum kalk, gözünü aç\" dedi. Anne Duruş, kazayı yara almadan atlatan kızı Meliha Rabia\'ya sarılarak acısını hafifletmeye çalıştı. Anne Duruş\'un bu durumu, görenlerin yüreklerini sızlattı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdaheleyi olay yerinde yaptığı Baran Duruş, Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Anne Duruş da aynı hastaneye götürülüp, ayakta tedavi edildi.
Kazayı anlatan Pervin Duruş, \"Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne gidiyorduk. Yolun sağındaki otomobilin kapısı aniden açılınca, duramayıp, çarptık. Elektrikli bisiklet devrildi, yere düştük. Oğlum, baygın halde yerde yatıyordu. Başında ağlayıp, onun kurtulması için dua ettim\" dedi.
Otomobil sürücüsü Ecil\'in ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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