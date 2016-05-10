Kenardan gelen Stephen Curry, NBA rekorunu kırdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları Batı Konferansı yarı finalinde Portland Trail Blazers'ı uzatma sonunda 132-125 yenen Golden State Warriors, seride 3-1 öne geçti.

Portland Trail Blazers, Batı Konferansı yarı final 4. maçında Golden State Warriors'ı konuk etti. Warriors, all-star oyuncusu Stephen Curry'nin, Houston Rockets ile oynadıkları ilk tur serisinin 4. karşılaşmasında dizinden sakatlandığı 24 Nisan'dan bu yana ilk kez forma giydiği mücadeleyi, uzatma sonunda 132-125 kazanarak seride 3-1 üstünlük yakaladı.

Kenardan gelerek 40 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynayan Curry, sahanın en skoreri oldu. Curry, uzatmada kaydettiği 17 sayıyla da bu alandaki NBA rekorunu kırdı.

Evinde oynayacağı 5. maç öncesi büyük avantaj elde eden Warriors'ta, Draymond Green 21 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 7 blok, 4 top çalma, Klay Thompson ise 23 sayı üretti.

Trail Blazers cephesinde Damian Lillard'ın 36 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, C.J. McCollum'un 24 sayı ve El-Faruk Aminu'nun 18 sayı, 13 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.